Музей «спецоперации» забросали коктейлями Молотова

Ночью неизвестный разбил окно в помещении и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. Позднее на месте нашли пятилитровую канистру и три бутылки с неизвестной жидкостью.

Пожар потушила дежурившая в музее охранница. Огонь повредил окно и шторы.

Музей истории «СВО» открыли в июле, там выставлены предметы, предоставленные историческим парком «Россия — Моя история». В основном речь идет о вещах, привезенных с оккупированной территории Донбасса, и материалах из семейных архивов российских военнослужащих.

В декабре музей уже пытались поджечь. За это был задержан 21-летний слесарь из Тольятти Максим Ким. Он рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников: представившись сотрудниками Центробанка, они уговорили его взять кредит на 190 тысяч рублей ($2 000 - ред.) и перевести деньги на «безопасный счет», а позже пообещали вернуть деньги, если он подожжет музей «СВО». В отношении Кима возбудили дело о терроризме.