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Push30 с радостью делится новостью об успешно закрытом раунде промежуточного финансирования, который принес компании $600 тыс., подчеркивая тем самым его быстрый рост и открывая двери для будущего развития. Благодаря поддержке выдающегося консорциума инвесторов, в который входят Aloqa Ventures, Caucasus Ventures, White Hill Capital и знаменитый ангел-инвестор, Push30 смог достичь этого значительного финансового рубежа. Их коллективная поддержка не только подтверждает текущие достижения Push30, но и прокладывает путь к захватывающему будущему.

В рамках инвестиционного раунда Aloqa Ventures внесли стратегический вклад в размере 100 тысяч долларов, демонстрируя свою веру в инновационные перспективы Push30. По 200 тысяч долларов инвестировали Caucasus Ventures и заслуживающий внимания ангел-инвестор, подтвердив свою уверенность в будущем росте компании. Дополнительно вложение в 100 тысяч долларов от White Hill Capital укрепляет статус Push30 как лидера, нацеленного на глобальное расширение на рынке. Начав свой путь в Баку, Push30 быстро укрепил свое присутствие, отметив первый значимый успех за рубежом, в Узбекистане. За короткий срок, всего за год, Push30 сумел завоевать узбекский рынок, привлек более тысячи активных пользователей и продемонстрировал свою способность быстро адаптироваться и развиваться в новых условиях. Такие достижения свидетельствуют о гибкости компании и широкой привлекательности ее предложений. В Баку количество активных пользователей достигло впечатляющей отметки в 10 тысяч, что укрепило успех компании на родине и создало прочную основу для дальнейшего расширения.

«Энтузиазм и поддержка со стороны наших пользователей и инвесторов являются мощным стимулом для нашего стремления к новым вершинам. Успех в Узбекистане всего за один год и наша уверенная позиция в Баку служат ключевыми моментами, вдохновляющими нас на дерзкий вход на новые рынки», - говорит Адиль Гасымов, генеральный директор Push30. Полученные средства будут направлены на углубление присутствия на рынке Push30 и разработку новаторских функций, что еще больше улучшит пользовательский опыт. Также эти инвестиции помогут привлечь лучшие таланты, укрепляя наши команды в области разработки, операционной деятельности и обслуживания клиентов.