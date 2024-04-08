Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 12:35

Андрей Луговой, бывший офицер КГБ СССР, а ныне депутат Государственной думы от Либерально-демократической партии России, обвиненный Великобританией в отравлении Александра Литвиненко, снял и выложил на российской платформе RuTube двухсерийный документальный фильм под названием «Казахстанский излом». В фильме, в котором российские пропагандисты сравнивают Казахстан с Украиной, изложены те же «грехи», в которых Москва с 2014 года обвиняет Киев - политика дерусификации и русофобии, превращение Казахстана в «плацдарм Запада», продвижение идей ЛГБТ-сообщества, переписывание истории Казахстана, национализм, пантюркизм и, главное, участие Астаны, ставшей марионеткой англосаксов, в глобальном заговоре против России.

Вслед за фильмом в сеть попала аудиозапись обращения депутата Госдумы РФ генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, отправленного членам комитета Госдумы по обороне, в котором он уверяет депутатов, что после Украины Россия может напасть на Казахстан и уже даже есть соответствующая «отмашка». «Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят! Но они будут следующими! В принципе, думаю, решение уже есть», – уверил коллег депутат Гурулев. Комментируя по просьбе haqqin.az происходящие события, директор Института стратегических исследований при президенте Казахстана Еркин Тукумов рассказал об определенных силах в России, заинтересованных в том, чтобы рассорить Москву с Астаной. «Эти силы получат жесткий отпор, - уверен Тукумов. - В недавнем прошлом уже были провокационные заявления некоторых депутатов Госдумы РФ, содержащие территориальные претензии к Казахстану и направленные на сознательное раздувание пожара сепаратизма. Правительство Казахстана неизменно дает отповедь такого рода выпадам. В частности, любые попытки спровоцировать сепаратистские настроения в северных регионах страны оперативно пресекаются. Во всяком случае, за последнее время не было зафиксировано ни одного серьезного случая. Люди, сознательно выступающие с крайне опасным нарративом о том, что Казахстан — это, дескать, искусственно созданное государство, сознательно умалчивают, что наша страна имеет богатейшую историю, что казахское ханство существовало более пятисот лет. Мы уважаем суверенитет и территориальную целостность других стран и справедливо требуем уважения к целостности нашего государства.

Хочу предупредить провокаторов и реакционеров: в Конституции нашей страны предусмотрено жесткое наказание за любое посягательство на суверенитет Республики Казахстан. С советских времен у нас не было разделений по этническому принципу, не было каких-то национальных автономий. За последние годы главным экономическим партнером Казахстана стал Китай, а главным инвестором – Евросоюз. Допускаю, что, возможно, это очень не нравится определенным кругам в России…» В свою очередь, известный казахстанский политолог Димаш Альжанов отметил в интервью haqqin.az, что политика «наездов» прокремлевских пропагандистов на Казахстан является частью общей информационной кампании Москвы. «Уже много лет, задолго до войны в Украине, Кремль, дабы мобилизовать российское общество, использует политику эскалации, поиска внешних врагов, - отметил Альжанов. - С другой стороны, в Москве прекрасно понимают, что сегодня настроение казахстанского общества не на стороне России. Широкомасштабное вторжение в Украину и череда военных преступлений на ее территории поляризовали не только казахский народ, но и общества других стран Центральной Азии, где наблюдается ощутимый рост антироссийских настроений. Поэтому власти РФ, используя политику пропагандистских выпадов и инсинуаций, пытаются оказать давление не только на информационное пространство Казахстана, но и непосредственно на политическое руководство нашей страны. Москва заинтересована в том, чтобы Астана стала принимать аналогичные российским законы об иноагентах, чтобы ограничить действия и поддержку независимого гражданского сектора, получающего финансирование от иностранных фондов. Характерно, что пропаганда Москвы носит откровенно агрессивный характер именно в тех странах, в которых общество, в основном, осуждает внешнеполитическую экспансию России». По словам казахстанского политолога, Москва пытается сохранить свое присутствие в постсоветских республиках не только посредством «мягкой силы», но и с помощью политики постоянного давления.

«С одной стороны, Россия поддерживает очень хорошие отношения с лояльными ей автократиями Центральной Азии, - отметил Димаш Альжанов. - К примеру, те же Казахстан и Кыргызстан активно помогают России обходить западные санкции, являясь государствами, чьи юрисдикция и финансовая система активно используются для оптимизации цепочек этого процесса. А с другой – руководство Астаны и Бишкека никак не могут устроить намерения Путин навязать им такие непопулярные меры, как ограничение деятельности международных фондов или программ, поддерживаемых коллективным Западом. Москва пытается навязать правительствам Казахстана и Кыргызстана эти непопулярные решения, оказывая мощное давление как через формальные каналы взаимоотношений двух стран, так и через информационное пространство». По мнению Альжанова, целью Москвы является ликвидация в Казахстане, Кыргызстане и других постсоветских республиках остатков гражданского общества и независимых СМИ, получающих поддержку зарубежных фондов и расследующих механизмы обхода санкций. Именно поэтому Кремль оказывает давление как на правительства, так и на общественность этих стран, а пропагандистская машина России, в свою очередь, создает из наших стран образ врага, стремясь усилить в наших странах процесс поляризации. Отмечу, что, помимо официальной кремлевской пропаганды, информационное поле все интенсивнее насыщается отдельными публикациями и стримами, которые таргетируют местную аудиторию. Общий вектор и контекст действий Москвы понятны. Просто хорошие отношения или лояльность местных режимов не обеспечивают России выполнение тех целей, которые она намерена достичь. К примеру, Казахстан, в отличие от Кыргызстана, еще не принял закон об иностранных агентах. Да, существующее законодательство в определенной мере ограничивает их деятельность, но аналогом российского закона оно не является. Вот Москва и давит, стремясь вовлечь Казахстан, как, впрочем, и другие республики Центральной Азии, в свое противостояние с Западом, навязывая нам под соусом идеологии суверенных автократий свою скрепоносную идеологию».

По словам казахстанского политолога, подход России к столь ненавистным ей западным фондам продиктован горьким опытом утраты влияния на политику Украины, произошедшей после 2014 года. Дело в том, что противодействие российской пропаганде и ее внешней политике в бывших советских странах оказывали, как правило, представители гражданского общества. Однако сейчас нет признаков того, что власти Астаны закроют в угоду Российской Федерации западные фонды и ликвидируют тем самым гражданский сектор. «Впрочем, есть определенные признаки, прослеживающиеся в риторике президента Токаева, который стал использовать выражение «суверенная демократия», - отметил Альжанов. - Как известно, этот нарратив придумали в Кремле, чтобы по возможности ограничить политические и гражданские права общества. Вот и в выступлениях Токаева появилась апелляция к традиционным ценностям, рассуждения о том, что некоторые идеи свободы, равенства и толерантности чужды казахстанской культуре, традициям и так далее. С другой стороны, Токаев и его окружение стараются не наступать на грабли Беларуси, то есть делают достаточно много, чтобы не попасть в полную политическую и экономическую зависимость от Кремля, а также чтобы не оказаться в изоляции со стороны Запада. Вот руководство Казахстана и старается сохранить хоть какую-то дистанцию от Москвы». Альжанов обратил внимание на все большую экономическую зависимость Казахстана от России. «С того момента как на РФ были наложены западные санкции, российское присутствие в казахстанской экономике многократно усилилось, - подчеркнул политолог. - Российским компаниям были проданы крупнейшие казахстанские месторождения урана только потому, что «Росатом» хочет сохранить ведущее положение на рынке ядерной энергетики. В настоящее время идут переговоры о покупке Россией компании, ведущей геологоразведку перспективных урановых залежей. Решается вопрос о том, чтобы Россия вошла в энергетический сектор Казахстана, что создает проблему для национальной безопасности страны, поскольку возникает серьезная угроза сепаратизма в северных регионах страны, на территории которых компактно проживает русскоязычное население. В результате энергосеть северных областей будет связана уже не с казахстанской энергосетью, а напрямую с Россией. И именно из России будут идти газопроводы при газификации северных регионов страны. Тут также немало опасений по поводу того, что Казахстан постепенно сдает России не только свой политический, но и экономический суверенитет. Причем процесс этот начался до российского вторжения в Украину - после январских событий 2022 года, когда благодаря поддержке Кремля президенту Токаеву была обеспечена вся полнота власти…»