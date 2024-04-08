Армения бойкотирует СНГ вслед за ОДКБ

Отдел информации 15:43

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании министров иностранных дел СНГ, которое состоится 12 апреля в Минске. МИД Армении не назвал причин, но нетрудно догадаться, что данный факт связан с курсом Еревана на отрыв от России и интеграцию в Европу. Тем самым Армения вошла в число стран, которые либо официально покинули СНГ, либо не участвуют в его деятельности. С момента создания СНГ после прямых военных конфликтов с Россией ее ряды покинули Грузия и Украина. Молдова пока не покидает СНГ, но не участвует в его деятельности.

Министр иностранных дел Армении также не присутствовал на заседании министров СНГ в Бишкеке в октябре прошлого года и был заменен дипломатом более низкого ранга. Сам премьер-министр Никол Пашинян бойкотировал саммит СНГ в столице Кыргызстана. В то время президент России Владимир Путин связывал это с «эмоциональным состоянием, которое царит в Армении из-за известных событий в Карабахе», но, похоже, «уход» Еревана из СНГ напрямую связан с выбранным внешнеполитическим курсом. Как известно, Армения уже почти два года бойкотирует все мероприятия ОДКБ и, более того, не подписывает документы организации, принятые без ее участия. Руководство страны оправдывает замораживание своей деятельности в ОДКБ тем, что организация не защищает ее. В отношении СНГ, однако, подобных предлогов нет. Видно, что Армения выбрала курс на отход от всех структур, действующих под фактическим патронажем России. Правда, пока вопрос выхода Армении из одной из таких структур - Евразийского экономического союза - не актуален. Потому что Ереван за счет членства в этом союзе, в частности, увеличивает товарооборот с Россией и получает экономическую выгоду. Но если Армения выбрала курс на интеграцию в Евросоюз, то рано или поздно ей придется покинуть и этот союз.