МВД России проверяет Навальную

Министерство внутренних дел (МВД) России проводит проверку в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к санкциям в отношении РФ. Об этом депутат Госдумы из фракции "Единой России" Андрей Альшевских рассказал местным СМИ.

Альшевских заявил, что это он обратился в правоохранительные органы для проверки высказываний вдовы оппозиционера Алексея Навального.

"Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу, на основании которой будет принято решение", - сказал депутат.

Согласно Уголовному кодексу России, за призыв к введению "мер ограничительного характера" в отношении страны или ее граждан может грозить до трех лет лишения свободы.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов отметил, что пока рано говорить о возбуждении уголовного дела, МВД формально обязано проводить проверку по обращениям.

"Но то, что Юлию Навальную будут преследовать всеми возможными способами, - тут нет сомнений", - написал Жданов на своем Telegram-канале.