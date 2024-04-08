Новая российская ракета не взлетела: пуск отменили в последний момент

Ракета с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать с площадки 1А в 12:00 9 апреля по московскому времени. Старт отменили примерно за две минуты до запланированного времени, сообщают российские СМИ. «Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — сказал диктор в ходе трансляции.

По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, пуск «Ангары» отменился автоматически из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Повторная попытка пуска ракеты назначена на 10 апреля, добавили в корпорации.

«Ангара» позиционируется как экологически чистая ракета, которая не использует токсичные компоненты топлива. Она должна прийти на смену ракетам-носителям «Протон-М», которые эксплуатируются в советской и российской космонавтике с середины 1960-х годов. Ракеты семейства «Ангара» разрабатывает и производит Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 тонны («Ангара-1.2») до 38 тонн («Ангара-А5В»).