Евросоюз не производит достаточно пороха для наращивания выпуска необходимых для Украины боеприпасов из-за зависимости от импорта хлопка из Китая. В этом признался глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на экспертной конференции в Брюсселе.

"Евросоюз не производит порох, весь порох производится в Китае. Для производства пороха нужен хлопок, но хлопок больше не производится в Европе, поскольку его было дешевле производить в других местах. ЕС должен восстановить отрасль сельского хозяйства, которая полностью исчезла", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что, по мнению Еврокомиссии и несмотря на 13 пакетов санкций ЕС, "военная машина России работает на полную мощность" и "полностью готова к конфликту на истощение". Боррель использовал этот аргумент, чтобы призвать к ускоренной милитаризации европейской экономики.

По его словам, европейскому бизнесу для наращивания производства оружия и боеприпасов "нужны не стратегии развития, а конкретные военные заказы".