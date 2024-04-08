Германия поставит Украине еще 20 БМП Marder

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства ФРГ заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder. Заказ на двузначную миллионную сумму среднего уровня был передан в марте, а поставка дополнительных БМП Киеву будет осуществлена в течение нынешнего года, говорится в пресс-релизе Rheinmetall AG, выпущенном во вторник, 9 апреля.

Rheinmetall уже передал Украине путем прямых и круговых поставок трехзначное количество Marder. В ныне заказанной правительством ФРГ модели 1A3 дополнительно интегрирован лазерный дальномер для эффективного и точного поражения целей.

Первые 20 машин этого типа Rheinmetall передал Украине еще в марте прошлого года. С тех пор Киеву было передано еще несколько партий этой техники в объеме двузначного числа каждая, отмечается в пресс-релизе.