УЕФА знает о террористической угрозе и тесно сотрудничает с организаторами матчей Лиги чемпионов, все встречи пройдут по расписанию, сообщила пресс-служба организации.

*** 15:11

ИГИЛ угрожает устроить теракты во время футбольных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов. Об этом сообщили испанские газеты Marca и Onda Cero.

По информации СМИ, принадлежавший террористической группировке медиацентр «Аль-Азаим» разместил плакат с угрозами. На нем перечислены четыре стадиона и написано «убить их всех». Мадрид уже проинформирован о возможном теракте. Указано, что оба матча, проходящие в Испании, планируется провести согласно расписанию.

Матчи 1/4 финала пройдут во вторник и среду на английском стадионе «Эмирейтс», в парижском «Парк де Пренс», испанских Метрополитано Арена (Civitas Metropolitano) и Сантьяго Бернабеу. Во вторник в Лондоне пройдет матч между «Арсеналом» и «Баварией». Также «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в Мадриде. В среду, 10 апреля, в испанской столице «Атлетико» сыграет с «Боруссией», а «Барселона» сразится с «ПСЖ» в Париже. Все матчи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.