У немцев больше нет систем Patriot для Украины

Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Киева у третьих стран. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишут СМИ.

По словам Бербок, запасы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства в Германии уже исчерпаны.

«Мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины», — заявила она.

Бербок уточнила, что Германия с союзниками планирует запустить для этого специальный фонд.