В Беларуси запретили чай из России

В Беларуси запретили продажу чая, производимого в России. Речь идет о нескольких видах чая в пакетиках. Как сообщили в Минздраве страны, причиной такого решения стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции, передают российские СМИ.

Нарушения нашли в четырех видах торговых марок «Принцесса Канди» и «Гита», производителем которого является российское юрлицо ООО «Орими». В этих марках нашли плесень. При этом под запрет попали все марки чая, производимого этой компанией, их ввоз на территорию Беларуси ограничен. В список запрещенных попали марки Greenfield, TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», а также некоторые виды кофе Jardin и «Жокей», к которым претензий не возникло.