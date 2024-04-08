Россия получила похвалу от Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым сказал, что «Пекин и Москва встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества». Он также отметил, что в этом году исполняется 75 лет с установления дипломатических отношений между странами.

«Наши страны встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав, что не только принесло ощутимую пользу двум странам и их народам, но и сыграло конструктивную роль в обеспечении международной справедливости», - заявил Си Цзиньпин.

Лидер Китая «выразил соболезнования в связи с терактом» в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Он также подтвердил «решительную поддержку России со стороны КНР в борьбе с терроризмом».

Лавров перед встречей с председателем КНР выразил «высочайшую оценку и восхищение успехами», которых достиг Китай. Он добавил, что «переизбрание Владимира Путина президентом России гарантирует преемственность отношений между странами и нацеленность на новое развитие во всех сферах».