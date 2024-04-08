Азербайджанцев предупредили о Telegram
Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана выступила с предупреждением по поводу взлома аккаунтов граждан в Telegram.
«СЭБ выясняет обстоятельства ситуации. Гражданам рекомендуется настроить двухэтапную аутентификацию для защиты учетных записей. Информация о процессе активации доступна на нашем официальном YouTube-канале», - отмечается в сообщении.
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