Азербайджанцев предупредили о Telegram

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана выступила с предупреждением по поводу взлома аккаунтов граждан в Telegram.

«СЭБ выясняет обстоятельства ситуации. Гражданам рекомендуется настроить двухэтапную аутентификацию для защиты учетных записей. Информация о процессе активации доступна на нашем официальном YouTube-канале», - отмечается в сообщении.