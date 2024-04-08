9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Президент Турции поздравил главу азербайджанского государства с праздником Рамазан, передал пожелания процветания нашему народу.

Выразив признательность за оказанное внимание и поздравление, Алиев в свою очередь поздравил Эрдогана с праздником, пожелал благополучия народу Турции.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские, братские и союзнические отношения будут и дальше развиваться и укрепляться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.