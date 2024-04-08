Израиль впервые испытал морскую версию «Железного купола»

Корвет класса Saar 6 ВМС Израиля с помощью системы ПВО "Железный купол" морского базирования C-Dome сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе города Эйлат на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны (ЦАХАЛ).

"Впервые в истории корвет класса Saar 6 при помощи системы ПВО C-Dome успешно перехватил БПЛА, прилетевший ночью с востока в район залива Эйлата. Войска ЦАХАЛ в этом районе действовали в сотрудничестве с подразделением воздушного управления ВВС", - говорится в сообщении.

По ее данным, на основании оценки оперативной ситуации после 7 октября 2023 года "ракетные катера ЦАХАЛ, в том числе корветы класса Saar 6, были дислоцированы в Красном море" и "обладают как оборонительными, так и наступательными возможностями для борьбы с региональными угрозами".

По данным Министерства обороны Израиля, C-Dome является системой, "созданной на основе "Железного купола" и интегрированной в национальную систему ПВО".



"Она развернута на корветах класса Saar 6 ВМС Израиля с целью защиты экономических вод Государства Израиль от различных современных угроз, включая ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты", - добавили в оборонном ведомстве страны.