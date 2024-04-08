В Баку пройдет чемпионат Европы по бадминтону

Такое решение было принято Badminton Europe (прежнее название – Европейский союз бадминтона) и объявлено в немецком Саарбрюккене, где в эти дни проходит чемпионат Европы. Было отмечено, что в 2023 году Баку успешно провел Badminton Europe и отборочный этап чемпионата Европы, а также то, что Азербайджан играет важную роль в жизни европейского бадминтона.

«Наше предыдущее сотрудничество с Федерацией бадминтона Азербайджана было плодотворным, - говорит президент Европейского бадминтона Свен Серре. - Их страсть к совершенству и нашему виду спорта делают их идеальными хозяевами для одного из наших флагманских мероприятий. Мы рады вернуться в Баку в предвкушении исключительного турнира с участием лучших игроков Европы».

Президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов отметил: «Я рад получить новость о том, что Баку был выбран местом проведения чемпионата Европы-2025 среди смешанных команд. Это признание подчеркивает прогресс, достигнутый нашей Федерацией и ее преданной командой в достижении нашей общей цели – продвижения инклюзивности и доступности во всем мире. Мы с нетерпением ждем возможности вместе отпраздновать успех Badminton Europe и тепло поприветствовать все команды, чтобы получить еще один незабываемый опыт в Баку!»

Стоит отметить, что на проходящем сейчас чемпионате Европы в Германии Азербайджан представляют Эди Рески Двичайо, Кейша Фатима Захра и Эра Мафтуха.