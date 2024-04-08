Нетаньяху: В мире нет силы, которая нас остановит

Израиль завершит ликвидацию всех батальонов радикального движения ХАМАС, в том числе в городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его цитируют местные СМИ.

"Мы завершим ликвидацию батальонов ХАМАС, в том числе в Рафахе. В мире нет силы, которая нас остановит", - сказал Нетаньяху в ходе посещения армейской базы Тель-ха-Шомер.