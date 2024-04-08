В России назвали Армению «обиженной страной»

Отказывающиеся от работы с платежной системой «Мир» страны «сами себе вредят», поэтому на них «не стоит обращать внимания», заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Вы знаете, на обиженных воду возят. Мне плевать на всех, кто отказывается. Они сами себе вредят, наше дело правое, победа будет за нами! Мы работаем и интересы своей страны, граждан будем защищать», - сказал Аксаков. Так депутат прокомментировал сокращение числа стран, в которых принимают банковские карты «Мир».

В начале апреля стало известно, что кредитные организации Кыргызстана прекратят обслуживать российские карты. Местная платежная система «Элкарт» объяснила решение тем, что ранее Минфин США ввел санкции против АО «Национальная Система Платежных Карт» (НСПК) — 100-процентной «дочки» Банка России, ответственной за обслуживание и выпуск «Мира».

До этого от работы с «Миром» отказалось большинство банков Армении и банки Казахстана. В свою очередь, китайская платежная система UnionPay заблокировала работу кобейджинговых карт «МИР-UnionPay» за пределами России.