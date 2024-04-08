Телефонный разговор Пашиняна и Шольца

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили в Кабмине Армении.

Согласно информации, Пашинян и Шольц обсудили сотрудничество между Ереваном и Берлином, дальнейшее развитие отношений Армении и ЕС.

Был затронут армяно-азербайджанский мирный процесс. Пашинян отметил, что «Армения готова приступить к решениям на основе принципов, согласованных 6 октября 2022 года в Праге, 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе, а также 5 октября 2023 года в Гранаде».