Германия отправила военный контингент в Литву

Писториус назвал эту бригаду "флагманом" геополитического поворотного момента канцлера Германии Олафа Шольца, который он объявил два года назад после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, стратегия заключается в размещении тысяч военнослужащих из западных государств в странах, граничащих с Россией.

"Это важный день для Бундесвера", - прокомментировал Писториус, отметив, что планируемая база станет первой в современной истории Германии.

Издание уточняет, что хотя Германия участвовала в многонациональных миссиях и военных операциях за границей вместе с НАТО и другими партнерами после окончания холодной войны, она никогда не размещала войска на постоянной основе за пределами своей территории.

"Еще многое предстоит сделать, в том числе на местном уровне. Инфраструктура должна быть хорошей, казармы должны быть... жилье, квартиры. Мы сделаем все возможное, чтобы оснастить бригаду с самого начала так, как она должна быть оснащена", - отметил Писториус и добавил, что "первые 20 человек будут проживать в гостиницах, а затем снимать квартиры", однако "к концу лета Германия ожидает, что в общей сложности 150 военнослужащих начнут новую жизнь в Прибалтике".