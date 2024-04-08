Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом возведения заградительных рубежей в Харьковской области вблизи российской границы, сообщают украинские СМИ.

Зеленский подчеркнул, что российские войска должны видеть, что Украина готова обороняться и возводит прочные фортификационные сооружения.

«Харьковская область - это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать», - подчеркнул украинский лидер.