Путин и Токаев поговорили

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым паводки в приграничных регионах обеих стран. Лидеры договорились активнее сотрудничать в устранении подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования", - говорится в сообщении.

Главы государств "договорились дать указания активизировать эту работу", добавили в Кремле.

Руководители двух стран также затронули в беседе "некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана - в Организации Договора о коллективной безопасности".