В Израиле согласны на перемирие, но с условием

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич требует, чтобы в рамках любой сделки, которая может быть заключена с ХАМАС при посредничестве США, за Израилем оставалось право продолжить военные действия в секторе Газа, в том числе в Рафахе. Его цитируют местные СМИ.

Смотрич заявил, что на совещании военно-политического кабинета, которое состоится сегодня, он потребует, чтобы посредники от США публично поддержали право Израиля на возобновление военных действий в секторе Газа после шести недель перемирия, обсуждаемого в рамках возможного соглашения по обмену заложников.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не сможет оставаться на своем посту, если откажется от проведения масштабной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.