Белорусы хотят азербайджанский манат

Банки Беларуси тестируют расчеты в нацвалютах с Азербайджаном, сообщают белорусские СМИ.

«Некоторые наши банки дали возможность экспериментально рассчитываться в нацвалютах, будь то азербайджанский манат или узбекский сум», - сказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый.

Гулый выразил мнение, что это может «приблизить к мечте десятилетней давности» - уходу от доллара с дружественными странами внутри СНГ.