Двусмысленное заявление спикера парламента Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян не исключает, что никакого документа с Азербайджаном подписано не будет, если стороны не придут к согласию, в том числе по вопросу делимитации границы. Об этом информируют армянские СМИ.

Выступая 9 апреля в парламенте, Симонян сказал, что с Азербайджаном продолжаются переговоры, контакты рабочих групп.

«Может быть, в какой-то момент мы вообще откажемся подписать что-либо, если не придем к согласию», – сказал Симонян.

По словам председателя НС, тот факт, что обсуждаемые села в Тавушской области азербайджанские, не отрицали и предыдущие власти, которые сегодня сидят в парламенте Армении в качестве оппозиции.