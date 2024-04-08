AZAL начинает полеты в Софию
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 7 июня начнет выполнять полеты из Баку в Софию и обратно дважды в неделю. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на данное направление, сообщили в пресс-службе AZAL.
Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.
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