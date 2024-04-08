Сбежавшего от войны россиянина похитили в Армении

Сотрудники российской военной полиции в Гюмри похитили Анатолия Щетинина — российского солдата, который находится в розыске в России за отказ воевать. Об этом сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на Ванадзорское отделение Хельсинкской гражданской ассамблеи.

По данным правозащитников, Щетинина задержали на территории 102-й российской военной базы, в настоящее время готовятся отправить в РФ самолетом.

Глава Ванадзорского офиса ХГА Артур Сакунц сообщил изданию, что пока не известно, при каких обстоятельствах задержали Щетинина. В заявлении организации говорится, что похищение мужчины нарушает законы Армении.

В декабре 2023 года в Гюмри был задержан дезертировавший из российской армии военный — Дмитрий Сетраков. Через 12 дней после задержания его вывезли в Россию.