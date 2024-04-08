Еще одно заявление Минобороны: теперь под обстрелом Нахчыван

Согласно сообщению оборонного ведомства, 9 апреля с 16:00 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Джахазир Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Минобороны Азербайджана заявляет, что по указанному направлению подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Напомним, ранее во вторник, 9 апреля, Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле подразделениями ВС Армении 8 апреля с 23:35 до 23:45 позиций азербайджанской армии в Лачинском районе. Также утром 9 апреля армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.