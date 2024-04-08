Спецслужба Израиля приостановила проверку в Баку

Израильское правительственное бюро «Натив» из-за террористической угрозы временно приостановило консульские проверки в Баку, Киеве Кишиневе, а также в некоторых городах РФ. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники в ведомстве.

Отменен также прием граждан в Ереване и Алматы, где консул не находится постоянно, а также в нецентральных городах России.

Точная дата восстановления деятельности Бюро неизвестна.

Консульские проверки и прием граждан в других городах постоянного присутствия «Натива» проводятся в штатном режиме по предварительной записи.

Правительственное бюро «Натив» при канцелярии премьер-министра Израиля курирует связь с еврейскими общинами на постсоветском пространстве. В настоящее время занимается координацией борьбы за право евреев на репатриацию и организацией их выезда в Израиль.