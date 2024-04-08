Грузины снова вышли на улицы из-за закона об «иноагентах»

Несколько сотен представителей грузинских неправительственных организаций (НПО) устроили шествие от площади Первой республики к зданию парламента в Тбилиси, выражая протест против законопроекта об «иноагентах». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению участников шествия, власти республики не должны принимать такой закон, так как он ограничит деятельность многих организаций, которые существуют за счет грантов иностранных государств. К митингующим примкнули и представители оппозиционных партий. Движение по проспекту Руставели, где проходит шествие, перекрыто. За порядком следят сотрудники полиции.

В понедельник бюро парламента зарегистрировало законопроект об «иноагентах», инициированный правящей партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». Законопроект не касается физических лиц, он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации будут обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (около $9,3 тыс.). Если декларация не будет представлена и после штрафа, за каждый месяц просроченной декларации будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7,4 тыс.). При Минюсте Грузии также будет создан специальный реестр организаций, финансирующихся из-за рубежа.

В Тбилиси 7 и 8 марта 2023 года прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об «иноагентах». Против принятия законопроекта выступали европейские политики и представители оппозиции, у которых появились опасения, что эта инициатива может стать препятствием на пути для получения статуса кандидата в члены ЕС.

В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. После протестов в столице утром 9 марта правящая партия решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы. После этого лидеры партии заверяли, что не намерены повторно инициировать подобный законопроект. В конце 2023 года ЕС предоставил Грузии статус кандидата и определил дальнейшие шаги для начала переговоров о членстве в Евросоюзе.