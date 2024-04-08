Праздничные подарки семьям шехидов от PASHA Holding
С 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей в возрасте до 18 лет героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне.
В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.
Подарки по случаю праздника Рамазана семьям шехидов в начале апреля доставила сеть супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров общественного объединения «Региональное развитие». Подарки включают в себя разнообразные продукты питания.
В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.
Напомним, эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.