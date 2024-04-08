Праздничные подарки семьям шехидов от PASHA Holding

С 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей в возрасте до 18 лет героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Подарки по случаю праздника Рамазана семьям шехидов в начале апреля доставила сеть супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров общественного объединения «Региональное развитие». Подарки включают в себя разнообразные продукты питания.