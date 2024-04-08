Ильхам Алиев открыл в Габале больницу фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Габалу принял участие в открытии Габалинской районной центральной больницы на 160 коек.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в больнице.
Было отмечено, что строительство здания началось в 2016 году и завершилось в 2023 году. Общая площадь территории, на которой расположена больница, 4,9 гектара. Шестиэтажное главное здание больницы состоит из трех блоков. В этом медицинском учреждении будут действовать отделения терапии, детских болезней, неврологии, общей хирургии, гинекологии, травматологии, ЛОР, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, приемная, лаборатория, родильное отделение, отделения послеродовой физиологии и патологии беременности, скорой медицинской помощи.
Больница оснащена медицинским оборудованием, отвечающим современным требованиям, в том числе магнитно-резонансным томографом (МРТ), многосрезовым компьютерным томографом (МСКТ), цифровым стационарным аппаратом ультразвукового исследования, цифровым телескопическим рентгеновским аппаратом и цифровым рентгеновским аппаратом DR.
Помимо основного корпуса, на территории построены здания для Центра гигиены и эпидемиологии, корпуса инфекционных заболеваний, районного отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Во дворе больницы разбита широкая озеленительная полоса.