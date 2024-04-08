Было отмечено, что строительство здания началось в 2016 году и завершилось в 2023 году. Общая площадь территории, на которой расположена больница, 4,9 гектара. Шестиэтажное главное здание больницы состоит из трех блоков. В этом медицинском учреждении будут действовать отделения терапии, детских болезней, неврологии, общей хирургии, гинекологии, травматологии, ЛОР, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, приемная, лаборатория, родильное отделение, отделения послеродовой физиологии и патологии беременности, скорой медицинской помощи.