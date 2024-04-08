Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммед Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и поздравил его по случаю праздника Рамазан. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, премьер-министр Пакистана поздравил главу азербайджанского государства с праздником Рамазан, пожелал народу Азербайджана процветания.

Президент Азербайджана выразил признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь поздравив Мухаммада Шахбаза Шарифа с праздником, передал пакистанскому народу наилучшие пожелания.

Ильхам Алиев еще раз поздравил Мухаммада Шахбаза Шарифа с переизбранием на пост премьер-министра Пакистана, пожелал ему успехов в деятельности.

В то же время премьер-министр Пакистана еще раз передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю его победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.

Выразив уверенность в том, что дружественные и братские отношения между двумя странами будут успешно развиваться и впредь, президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.