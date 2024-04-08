Оппозиция призывает к импичменту Пашиняна

Власти Армении разрушают существующую «систему безопасности» с Россией и некоторыми членами СНГ. Такое заявление сделал лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян на митинге у здания парламента.

«Вы разрушаете нашу 30-летнюю систему безопасности, которая связана с Россией и некоторыми странами СНГ. Кем вы ее замените? Европейцы не придут им на смену…», - цитирует ТАСС Саркисяна.

Участники митинга требуют от всех членов парламента начать процесс импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна, который, по их словам, довел страну до разрухи.