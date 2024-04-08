Франция передает оружие Армении, которое не могут получить другие наш комментарий

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Ни для кого не секрет, что Франция, которая входит в число стран, вооружающих Армению, втягивает Южный Кавказ в новый масштабный конфликт.

Напомним, на основании подписанного осенью 2023 года соглашения Париж передал Еревану три радара Ground Master 200, а также некоторое количество легкого вооружения, в том числе бронированные транспортники «Бастион». И, тем не менее, Армения пытается закупить у французов еще больше оружия и военной техники.

Уже ни для кого не секрет, что Франция, вооружая Армению, втягивает Южный Кавказ в новый масштабный конфликт

Ранее посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи написал в своем аккаунте в соцсети Х о важности усилий Парижа по вооружению армянских партнеров. «Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие получить не могут», — подчеркнул Декотиньи. К своему посту посол приложил статью о французских радарах компании Thales, в том числе о трех единицах Ground Master 200, которые уже переданы Армении.

В статье рассказывается о заводе Thales в городке Лимюр, что, примерно, в 50 километрах от Парижа, который производит радары Ground Master, являющиеся во Франции одним из наиболее продаваемых видов военной техники.

Как указано в статье, эта компания под давлением президента Эммануэля Макрона решила в связи с войной в Украине и модернизацией вооруженных сил европейских стран, ослабленных многолетним «простоем», удвоить производство радаров Ground Master.

В новогоднем обращении к вооруженным силам Франции Макрон упомянул разработчика радиолокационной системы Thales в числе оборонных компаний, сумевших за последние два года резко нарастить производство.

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На принадлежащем Thales заводе в городке Лимюр, население которого составляет чуть больше шести тысяч человек, руководство компании сталкивается с проблемой нехватки квалифицированных кадров, которая беспокоит сегодня весь европейский ВПК. Из-за дефицита рабсилы оборонные предприятия Старого Света не могут расширять производство.

«Чтобы сборочные линии могли справиться с растущим спросом, мы удваиваем команды и работаем в две смены вместо одной, - признается Ив Декурвьер, руководитель управления продуктами для обзорных многоцелевых радаров. - Иначе мы не можем обеспечить в Лимюре большее производство».

Спрос на радары, выпускаемые на этом предприятии, чрезвычайно высок. Этот вид оборонной продукции предназначен не только для обнаружения воздушных угроз и идентификации реактивных истребителей, ракет и вертолетов. Ground Master располагает техническими возможностями, которые позволяют ему отличать птиц от дронов.

Thales под давлением Макрона решила в связи с войной в Украине и модернизацией вооруженных сил европейских стран удвоить производство радаров

В частности, с помощью радара GM 400 Alpha, стоимостью в 30 миллионов евро, можно из Лимюра следить за взлетами и посадками самолетов в Бордо, расположенном в 500 километров. У другой модификации, GM 200, дальность слежения составляет от 250 до 350 километров.

На заводе в Лимюре, где работают более тысячи сотрудников, антенны радаров тестируются в помещениях с голубыми стенами, предназначенными для подавления эха, после чего собираются на большой площадке.

С тех пор как началась война в Украине, правительство Франции призвало ВПК страны производить больше оружия, причем быстрее и дешевле. Однако в реальности все не так просто. «Это непрерывный процесс, - подчеркнул Декурвьер. - До сих пор мы производили ежегодно около десяти радаров в год, теперь наша цель — более двадцати радаров в год».

Французский чиновник рассказал на условиях анонимности, что радары, производимые на предприятии в Лимюре, являются «первым строительным блоком в обеспечении суверенитета над своим воздушным пространством».

Система ПВО Армении, построенная на радарах российского и советского производства, в 44-дневную войну и во время столкновений осенью 2022 года практически утратила свою работоспособность

Мобильные системы GM компании Thales обычно устанавливаются на грузовиках, оснащаются полностью цифровым радаром дальнего действия, способным идентифицировать цели как на больших, так и на предельно малых высотах. Эти радары отслеживают все - от низколетящих высокоманевренных тактических самолетов до нетрадиционных устройств, таких, как БПЛА или крылатые ракеты.

Следует отметить, что система ПВО Армении, построенная на радарах российского и советского производства, в период 44-дневной войны и во время столкновений осенью 2022 года практически утратила свою работоспособность после того, как азербайджанская армия с помощью беспилотных ударных машин вывела из строя и радары системы ПВО Армении, и зенитно-ракетные комплексы, включая установки ЗРК С-300.

В результате в ходе приграничных столкновений осенью 2022 года беспилотная авиация ВС Азербайджана получила полный контроль над воздушным пространством в глубине территории Армении.

Чтобы восстановить свою систему ПВО за счет отказа от российского вооружения, Армения начала закупать радары и зенитно-ракетные комплексы у Франции и Индии. Однако, по мнению военных аналитиков, трех радаров Ground Master 200 или индийских ЗРК, произведенных на базе советских технологий, недостаточно. Для создания надежной, эшелонированной системы ПВО необходимы как радиолокаторы ближнего действия, так и зенитно-ракетные комплексы, а также средства, способные фиксировать воздушные цели с достаточно большого расстояния и нейтрализовать их.