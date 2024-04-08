Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:35

Ни для кого не секрет, что Франция, которая входит в число стран, вооружающих Армению, втягивает Южный Кавказ в новый масштабный конфликт. Напомним, на основании подписанного осенью 2023 года соглашения Париж передал Еревану три радара Ground Master 200, а также некоторое количество легкого вооружения, в том числе бронированные транспортники «Бастион». И, тем не менее, Армения пытается закупить у французов еще больше оружия и военной техники.

Ранее посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи написал в своем аккаунте в соцсети Х о важности усилий Парижа по вооружению армянских партнеров. «Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие получить не могут», — подчеркнул Декотиньи. К своему посту посол приложил статью о французских радарах компании Thales, в том числе о трех единицах Ground Master 200, которые уже переданы Армении. В статье рассказывается о заводе Thales в городке Лимюр, что, примерно, в 50 километрах от Парижа, который производит радары Ground Master, являющиеся во Франции одним из наиболее продаваемых видов военной техники. Как указано в статье, эта компания под давлением президента Эммануэля Макрона решила в связи с войной в Украине и модернизацией вооруженных сил европейских стран, ослабленных многолетним «простоем», удвоить производство радаров Ground Master. В новогоднем обращении к вооруженным силам Франции Макрон упомянул разработчика радиолокационной системы Thales в числе оборонных компаний, сумевших за последние два года резко нарастить производство.

На принадлежащем Thales заводе в городке Лимюр, население которого составляет чуть больше шести тысяч человек, руководство компании сталкивается с проблемой нехватки квалифицированных кадров, которая беспокоит сегодня весь европейский ВПК. Из-за дефицита рабсилы оборонные предприятия Старого Света не могут расширять производство. «Чтобы сборочные линии могли справиться с растущим спросом, мы удваиваем команды и работаем в две смены вместо одной, - признается Ив Декурвьер, руководитель управления продуктами для обзорных многоцелевых радаров. - Иначе мы не можем обеспечить в Лимюре большее производство». Спрос на радары, выпускаемые на этом предприятии, чрезвычайно высок. Этот вид оборонной продукции предназначен не только для обнаружения воздушных угроз и идентификации реактивных истребителей, ракет и вертолетов. Ground Master располагает техническими возможностями, которые позволяют ему отличать птиц от дронов.

В частности, с помощью радара GM 400 Alpha, стоимостью в 30 миллионов евро, можно из Лимюра следить за взлетами и посадками самолетов в Бордо, расположенном в 500 километров. У другой модификации, GM 200, дальность слежения составляет от 250 до 350 километров. На заводе в Лимюре, где работают более тысячи сотрудников, антенны радаров тестируются в помещениях с голубыми стенами, предназначенными для подавления эха, после чего собираются на большой площадке. С тех пор как началась война в Украине, правительство Франции призвало ВПК страны производить больше оружия, причем быстрее и дешевле. Однако в реальности все не так просто. «Это непрерывный процесс, - подчеркнул Декурвьер. - До сих пор мы производили ежегодно около десяти радаров в год, теперь наша цель — более двадцати радаров в год». Французский чиновник рассказал на условиях анонимности, что радары, производимые на предприятии в Лимюре, являются «первым строительным блоком в обеспечении суверенитета над своим воздушным пространством».