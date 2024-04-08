Франция передает оружие Армении, которое не могут получить другие наш комментарий
Ни для кого не секрет, что Франция, которая входит в число стран, вооружающих Армению, втягивает Южный Кавказ в новый масштабный конфликт.
Напомним, на основании подписанного осенью 2023 года соглашения Париж передал Еревану три радара Ground Master 200, а также некоторое количество легкого вооружения, в том числе бронированные транспортники «Бастион». И, тем не менее, Армения пытается закупить у французов еще больше оружия и военной техники.
Ранее посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи написал в своем аккаунте в соцсети Х о важности усилий Парижа по вооружению армянских партнеров. «Франция предоставляет Армении такую военную технику, которую другие получить не могут», — подчеркнул Декотиньи. К своему посту посол приложил статью о французских радарах компании Thales, в том числе о трех единицах Ground Master 200, которые уже переданы Армении.
В статье рассказывается о заводе Thales в городке Лимюр, что, примерно, в 50 километрах от Парижа, который производит радары Ground Master, являющиеся во Франции одним из наиболее продаваемых видов военной техники.
Как указано в статье, эта компания под давлением президента Эммануэля Макрона решила в связи с войной в Украине и модернизацией вооруженных сил европейских стран, ослабленных многолетним «простоем», удвоить производство радаров Ground Master.
В новогоднем обращении к вооруженным силам Франции Макрон упомянул разработчика радиолокационной системы Thales в числе оборонных компаний, сумевших за последние два года резко нарастить производство.
На принадлежащем Thales заводе в городке Лимюр, население которого составляет чуть больше шести тысяч человек, руководство компании сталкивается с проблемой нехватки квалифицированных кадров, которая беспокоит сегодня весь европейский ВПК. Из-за дефицита рабсилы оборонные предприятия Старого Света не могут расширять производство.
«Чтобы сборочные линии могли справиться с растущим спросом, мы удваиваем команды и работаем в две смены вместо одной, - признается Ив Декурвьер, руководитель управления продуктами для обзорных многоцелевых радаров. - Иначе мы не можем обеспечить в Лимюре большее производство».
Спрос на радары, выпускаемые на этом предприятии, чрезвычайно высок. Этот вид оборонной продукции предназначен не только для обнаружения воздушных угроз и идентификации реактивных истребителей, ракет и вертолетов. Ground Master располагает техническими возможностями, которые позволяют ему отличать птиц от дронов.
В частности, с помощью радара GM 400 Alpha, стоимостью в 30 миллионов евро, можно из Лимюра следить за взлетами и посадками самолетов в Бордо, расположенном в 500 километров. У другой модификации, GM 200, дальность слежения составляет от 250 до 350 километров.
На заводе в Лимюре, где работают более тысячи сотрудников, антенны радаров тестируются в помещениях с голубыми стенами, предназначенными для подавления эха, после чего собираются на большой площадке.
С тех пор как началась война в Украине, правительство Франции призвало ВПК страны производить больше оружия, причем быстрее и дешевле. Однако в реальности все не так просто. «Это непрерывный процесс, - подчеркнул Декурвьер. - До сих пор мы производили ежегодно около десяти радаров в год, теперь наша цель — более двадцати радаров в год».
Французский чиновник рассказал на условиях анонимности, что радары, производимые на предприятии в Лимюре, являются «первым строительным блоком в обеспечении суверенитета над своим воздушным пространством».
Мобильные системы GM компании Thales обычно устанавливаются на грузовиках, оснащаются полностью цифровым радаром дальнего действия, способным идентифицировать цели как на больших, так и на предельно малых высотах. Эти радары отслеживают все - от низколетящих высокоманевренных тактических самолетов до нетрадиционных устройств, таких, как БПЛА или крылатые ракеты.
Следует отметить, что система ПВО Армении, построенная на радарах российского и советского производства, в период 44-дневной войны и во время столкновений осенью 2022 года практически утратила свою работоспособность после того, как азербайджанская армия с помощью беспилотных ударных машин вывела из строя и радары системы ПВО Армении, и зенитно-ракетные комплексы, включая установки ЗРК С-300.
В результате в ходе приграничных столкновений осенью 2022 года беспилотная авиация ВС Азербайджана получила полный контроль над воздушным пространством в глубине территории Армении.
Чтобы восстановить свою систему ПВО за счет отказа от российского вооружения, Армения начала закупать радары и зенитно-ракетные комплексы у Франции и Индии. Однако, по мнению военных аналитиков, трех радаров Ground Master 200 или индийских ЗРК, произведенных на базе советских технологий, недостаточно. Для создания надежной, эшелонированной системы ПВО необходимы как радиолокаторы ближнего действия, так и зенитно-ракетные комплексы, а также средства, способные фиксировать воздушные цели с достаточно большого расстояния и нейтрализовать их.