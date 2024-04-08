Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Габалу принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электроподстанции «Гаджиалылы» и Регионального учебного центра Открытого акционерного общества (ОАО) «Азеришыг».

Габалинская электросеть охватывает в целом 31 тысячу 502 абонента. В рамках работ по реконструкции, выполненных ОАО на территории района, обновлено электрическое хозяйство города Габала, 2 поселков и 13 сел. В целях повышения качества снабжения потребителей электроэнергией заново отстроена в соответствии с современными требованиями 110/35/10-киловольтная подстанция «Гаджиалылы» на 26 мегаватт-ампер (МВА) и ее мощности доведены до 41 МВА.

Глава государства был проинформирован о восстановительных работах и реконструкции, проведенных в 2020-2023 годах в распределительных сетях, примененных ОАО «Азеришыг» зеленых и инновационных технологиях, а также технической, экономической и экологической эффективности реконструкции в региональных сетях систем электроснабжения более 150 населенных пунктов в рамках проекта «100 сел».

Отмечено, что применение зеленых и инновационных технологий в распределительных сетях, в том числе использование двухступенчатых сетей, микросолнечных электростанций, 3D мобильных карт, дронов для мониторинга, смарт-систем учета, экологически чистых опор из композитного стекловолокна, а также работа, проводимая по проекту «100 сел», позволяют экономить природный газ и снизить эмиссию диоксида углерода.