Кэмерон не смог уговорить Трампа
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился в США с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Как сообщает BBC, Кэмерон надеется убедить Трампа и республиканцев в Конгрессе разблокировать военную помощь Украине, но, судя по коммюнике штаба Трампа, на встрече с экс-президентом британский экс-премьер успеха не добился.
Форин-офис подтвердил факт прошедшей в понедельник во Флориде встречи и сообщил лишь, что она была плодотворной.
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил, что Трамп и Кэмерон обсудили «необходимость того, чтобы страны НАТО выполняли требования относительно расходов на оборону», а также «предстоящие выборы в США и Британии, вопросы политики… и пути прекращения кровопролития в Украине».
Во вторник Кэмерон гостит в Вашингтоне.
Сторонники Трампа в Конгрессе до сих пор блокировали пакет военной помощи Украине на 60 млрд долларов, требуя в этот предвыборный год от президента-демократа Джо Байдена, чтобы он прежде обуздал иммиграцию через границу с Мексикой. Пакет, возможно, будет все же вынесен на голосование в апреле.