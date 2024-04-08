Кэмерон не смог уговорить Трампа

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился в США с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Как сообщает BBC, Кэмерон надеется убедить Трампа и республиканцев в Конгрессе разблокировать военную помощь Украине, но, судя по коммюнике штаба Трампа, на встрече с экс-президентом британский экс-премьер успеха не добился.

Форин-офис подтвердил факт прошедшей в понедельник во Флориде встречи и сообщил лишь, что она была плодотворной.