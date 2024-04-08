Грузия заявила об «исторической победе над Россией»

Суд единогласно постановил, что Россия нарушила семь статей Европейской конвенции по правам человека: статью 2 – право на жизнь; статью 3 – запрещение пыток; статью 5 – право на свободу и личную неприкосновенность; статью 8 – право на уважение частной и семейной жизни; статью 1 дополнительного протокола – защита собственности; статью 2 дополнительного протокола – право на образование; статью 2 протокола №4 – свобода передвижения.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по четвертому межгосударственному иску «Грузия против России». «Эхо Кавказа» передает, что дело касается, в частности, «бордеризации» – установки искусственных ограждений на де-факто границах после войны 2008 года.

«Российское правительство, не представившее письменные замечания по делу, не утверждает…, что инциденты, связанные с убийствами, жестоким обращением, массовыми арестами и задержаниями, не имели места. Они также не оспаривали обвинения в отношении ограничений на свободу передвижения, что приводит к отсутствию доступа к домам, земле и кладбищам, а также к образованию на грузинском языке. Более того, обвинения были подтверждены в представленных международных материалах», – говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Страсбургский суд рассказывает о гибели семи этнических грузин, жителей Абхазии, при попытке пересечь административную границу альтернативными маршрутами для получения пенсии или лекарств. Кроме того, ссылаясь на международные отчеты, указывает, что русский язык постепенно заменил обучение на грузинском языке в абхазских и южноосетинских школах.

Иск был направлен Минюстом Грузии в ЕСПЧ 21 августа 2018 года. В нем говорилось о «массовых притеснениях грузинского населения», а также об «административной практике задержаний, нападений и убийств» на не контролируемых центральными властями Грузии территориях и вдоль административных границ с Россией.

«Грузия в Страсбургском суде одержала историческую победу над Россией», – заявили в Министерстве юстиции Грузии.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе называет решение ЕСПЧ победой в исторической битве за правду: «…Продолжается борьба грузинского народа за справедливость…».

«Сегодняшнее решение, конечно, является очень мощным юридическим оружием, которое дает нам право говорить о том, что ответственность за любые нарушения, которые происходят на оккупированной территории Грузии, возлагается на Российскую Федерацию. Кроме того, процесс «бордеризации» совершенно незаконен… Как известно, Страсбургский суд больше не принимает иски против России, в связи с тем, что Россия больше не является членом Совета Европы. Но этой победы вполне достаточно, чтобы мы могли быть «вооружены» очень мощной истиной для совместной борьбы за мирную деоккупацию страны», – сказал Брегадзе.

Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года после вторжения в Украину, однако в организации настаивают, что она по-прежнему обязана исполнять решения по делам, жалобы по которым были поданы до этого момента. Российские власти неоднократно заявляли, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года.