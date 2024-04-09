Нацисты поднимают голову в Ереване

Русскоязычное израильское издание «Детали» опубликовало статью, в которой говорится об Айке Назаряне, армянском националисте, «организовавшем неонацистский марш в Ереване и распространяющем в интернете антисемитские карикатуры и тексты».

Автор статьи пишет, что Назарян при этом «продолжает спокойно и свободно жить в Ереване». Ни он сам, ни его соратники по националистическому движению «Хосанк» за свои действия не были задержаны, никаких явных следственных действий против них не ведется.

Правоохранительные органы спокойно наблюдают за нацистскими выходками Назаряна

«Назарян пламенно призывает бороться с «ж*дами», которые, по его мнению, стоят за терактом в московском «Крокус Сити Холле»; радуется тому, что похож на Гитлера; гордится «героем» (Мисак Донанян – ред.), воевавшим в Ливане вместе с палестинскими террористами против Израиля. Он не скрывается и выкладывает в социальные сети сообщения о том, где и когда бывает. Например, 29 февраля появилась его фотография из оружейного магазина Aspar Arms в Ереване, в числе прочего торгующего современными винтовками калибра 7,62 мм». 9 марта Назарян опубликовал видео из подземного перехода в центре Еревана. Все это способно опровергнуть сообщения о том, что нацист и сотоварищи якобы покинули территорию Армении, а правоохранительные органы якобы ведут расследование их деятельности. По его словам, его ни разу даже не задерживали», - говорится в статье израильского издания.

В публикации приводится и такой факт: в январе 2024-го в интервью армянскому изданию Назарян рассказал, что после «неонацистского митинга под флагом со стилизованно видоизмененной гитлеровской свастикой, в ходе которого участники вскидывали руку в нацистском приветствии, полицейские лишь предупредили его, что нужно было брать разрешение. «Ранее Назарян говорил, что «его предупредили, что подобное создает проблемы Армении и нельзя так себя вести».

«Назарян радуется тому, что похож на Гитлера»

Автор статьи цитирует публикацию в соцсети Назаряна, где он пишет, что «сионисты создают хаос во всем мире, вызывают конфликты и войны в разных уголках Земли, чтобы они могли извлечь выгоду из этого хаоса со своими мировыми банками и черными рынками оружия для своих национальных программ». Израильтян неонацист называет «сынами Сатаны», которые «ведут арийское племя к гибели, а планету к разрушению, чтобы превратить наш прекрасный мир в ад на Земле, потому что они возникли именно там. Ад в их сущности, поэтому он должен отражаться в нашей реальности».