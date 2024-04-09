Нацисты поднимают голову в Ереване

9 апреля 2024, 22:30

Русскоязычное израильское издание «Детали» опубликовало статью, в которой говорится об Айке Назаряне, армянском националисте, «организовавшем неонацистский марш в Ереване и распространяющем в интернете антисемитские карикатуры и тексты». Автор статьи пишет, что Назарян при этом «продолжает спокойно и свободно жить в Ереване». Ни он сам, ни его соратники по националистическому движению «Хосанк» за свои действия не были задержаны, никаких явных следственных действий против них не ведется.

«Назарян пламенно призывает бороться с «ж*дами», которые, по его мнению, стоят за терактом в московском «Крокус Сити Холле»; радуется тому, что похож на Гитлера; гордится «героем» (Мисак Донанян – ред.), воевавшим в Ливане вместе с палестинскими террористами против Израиля. Он не скрывается и выкладывает в социальные сети сообщения о том, где и когда бывает. Например, 29 февраля появилась его фотография из оружейного магазина Aspar Arms в Ереване, в числе прочего торгующего современными винтовками калибра 7,62 мм». 9 марта Назарян опубликовал видео из подземного перехода в центре Еревана. Все это способно опровергнуть сообщения о том, что нацист и сотоварищи якобы покинули территорию Армении, а правоохранительные органы якобы ведут расследование их деятельности. По его словам, его ни разу даже не задерживали», - говорится в статье израильского издания. В публикации приводится и такой факт: в январе 2024-го в интервью армянскому изданию Назарян рассказал, что после «неонацистского митинга под флагом со стилизованно видоизмененной гитлеровской свастикой, в ходе которого участники вскидывали руку в нацистском приветствии, полицейские лишь предупредили его, что нужно было брать разрешение. «Ранее Назарян говорил, что «его предупредили, что подобное создает проблемы Армении и нельзя так себя вести».