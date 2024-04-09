Иран указывает Эмиратам: Израилю тут не место

Присутствие Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах несет серьезную угрозу для Ирана, и Тегеран обязан не допустить этого. Так считает командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири.

«Иногда угрозы бывают устные, когда вам говорят, что нападут на вас, но иногда они реальны. В соседних Объединенных Арабских Эмиратах я чувствую, что угроза реальна», - приводит его слова иранское агентство ISNA.

Как утверждает Тангсири, присутствие Израиля в ОАЭ никак не связано с экономической деятельностью: «В реальности они [Израиль] выполняют работы, связанные с обеспечением безопасности и военной сферой, что представляет угрозу, и этого нельзя допустить».

По его мнению, все соседние арабские страны должны сближаться и работать сообща, а если «они [арабские страны] стремятся к безопасности в регионе, то должны понять, что сионистам нет места здесь».