Россия обвиняет в финансировании терактов украинскую компанию, где работал сын Байдена

В ведомстве утверждают, что средства, поступавшие через коммерческие организации, в том числе украинскую Burisma Holdings, в течение «последних лет» использовались для финансирования терактов на территории РФ и за ее пределами «в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба». В совет директоров Burisma Holdings в период с 2014 по 2019 год входил сын президента США Джо Байдена Хантер.

В СК уточнили, что речь идет о нескольких миллионах долларов. «Следствием проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — говорится в пресс-релизе.

Провести проверку на предмет финансирования Украиной, США и другими западными странами терактов, направленных против России, просили депутаты Николай Харитонов, Андрей Красов, Яна Лантратова, а также философ Александр Дугин и бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач.

Накануне ФСБ опубликовала видео допроса предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». В смонтированном ролике обвиняемые заявили, что их действия координировал некий Сайфулло, который, как утверждается, обещал выплатить им по миллиону рублей после того, как они доберутся до Киева. В тот же день СК РФ заявил, что получил «значимые данные, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал «нонсенсом» заявление СК России о том, что для финансирования терактов в стране использовались средства, поступавшие, в том числе, через компанию «Бурисма», связанную с Хантером Байденом. Салливан заявил, что Россия «знает», что теракт в «Крокусе» осуществила группа «Исламское государство»: «Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное - это шум».

«Бурисма» — одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее владелец — Николай Злочевский, экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича. В 2015 году против компании возбудили дело об уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов, однако в 2016 году закрыли его. В разное время в совет директоров холдинга компании входили сын президента США Джо Байдена Хантер, экс-чиновник ЦРУ Джозеф Кофер Блэк и экс-президент Польши Александр Квасьневский.