Глава Гагаузии Евгения Гуцул поехала с визитом в Москву. Это означает, что она поддерживает войну РФ против Украины, сказала президент Молдовы Майя Санду, комментируя недавние визиты Гуцул в Москву и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Не понимаю, как люди не видят, где мир, а где война. Мы в Молдове мирные люди, и мы все это время работали для того, чтобы сохранить мир...» - цитируют Санду российские СМИ.

Санду добавила, что Молдова находится на стороне мира и не может поддерживать тех, кто развязал войну.

Президент Молдовы также заявила, что люди из Комрата (город в Гагаузии), которые ездят в Россию, считают, что война - это нормально. Она добавила, что не понимает этих людей.

Евгения Гуцул стала главой Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы, в прошлом году. Гуцул является представителем пророссийской партии «Шор», недавно посещала РФ и встречалась там лично с Путиным.