Иран наконец отреагировал на встречу Блинкена, фон дер Ляйен и Пашиняна

Южный Кавказ не должен стать полем геополитической конкуренции, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани, комментируя встречу Армении, США и ЕС в Брюсселе.

Представитель иранского МИД отметил, что региональное сотрудничество важно для установления мира и стабильности на Кавказе.

В этой связи Канаани подчеркнул важность использования возможностей региональных форматов, в частности, консультативной региональной платформы 3+3.

5 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи ЕС предоставит на развитие Армении 270 млн евро, а США - более 65 млн долларов.