Дорожная полиция обращается к велосипедистам

В 2023 году в Азербайджане в 29 дорожно-транспортных происшествиях при участии велосипедистов погибли 16 человек, 18 получили ранения, заявили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

В управлении призвали велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения. В ведомстве отметили, что одной из основных причин ДТП с участием велосипедистов является несоблюдение правил безопасности при использовании данного вида транспорта.

«Не следует забывать, что велосипедисты - одни из незащищенных участников дорожного движения. Согласно требованиям законодательства, велосипедисты должны двигаться по специальным велодорожкам, а при их отсутствии - по боковой части автомобильной дороги или проезжей части улицы, не перевозить грузы и пассажиров, велосипед должен быть технически исправным и правильно оборудованным. Велосипедисты должны использовать защитные шлемы, знать и соблюдать правила дорожного движения, позаботиться о том, чтобы другие участники дорожного движения могли их отчетливо видеть в темное время суток или в условиях ограниченной видимости», - заявили в Главном управлении дорожной полиции.