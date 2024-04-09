Леонид Швец, автор haqqin.az 9 апреля 2024, 23:59

Вторник 9 апреля особенно задался у государственных органов Российской Федерации. Они будто соревновались друг с другом за право отчебучить чего-нибудь эдакое, незабываемое. Сначала Следственный комитет заявил, что операцию ИГИЛ в «Крокус Сити Холле» оплатила украинская фирма Burisma Holdings, в которой работал сын Байдена. А затем не кто-нибудь, а Служба внешней разведки сообщила, что, по ее сведениям, американцы вербуют отбывающих сроки в США членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на фронт в Украине. Летом на далекую войну отправится первая партия наркобойцов.

Обычно производством бронебойного бреда в России занималось несколько проверенных лиц: Дмитрий Медведев, Маргарита Симоньян да Александр Дугин. Если не считать певца Юрия Лозу с его рассказами про плоскую Землю, но тот хотя бы про политику молчит. Есть еще с десяток-другой постоянных бредоносцев из Госдумы, но тех на рубль пучок, не упомнишь. А вот с некоторых пор несусветное стали нести вроде бы серьезные организации. Среди первых на эту дорожку стало Министерство иностранных дел РФ, где для особых заявлений даже завели специально Марию Захарову. Понемногу объемы и качество производимого информационного продукта этим ведомством стали такими, что стали поговаривать, что Сергей Лавров ходит в подчиненных у Маргариты Симоньян.

А с недавних пор все как с цепи сорвались. Заявления ФСБ о том, что террористы-игиловцы направлялись через линию фронта в Киев за своим заработанным миллионом рублей, Следственному комитету показалось мало, и там подтянули в дело фирму, на которую давно точил зуб Дональд Трамп, пытаясь доказать коррумпированность Джо Байдена через его сына Хантера. Дескать, именно там выделили необходимое количество рублей, чтобы убить побольше людей, пришедших на концерт в Подмосковье. В этой связи даже возбуждено уголовное дело «против высших должностных лиц США и НАТО» по обвинению в финансировании террористической деятельности. Возможно, однокурсник Владимира Путина Александр Бастрыкин, возглавляющий СК, решил, что таким хитрым образом Россия поможет Трампу в его предвыборной борьбе, а тот потом услугу не забудет. Ну а то, что бред, - подумаешь, среди трампистов столько конспирологов, которые чуть ли не в рептилоидов верят, заговор Байдена с ИГИЛ зайдет как родной. Если на службе американских империалистов и украинских нацистов могут быть радикальные исламисты, то почему бы и латиноамериканским наркокартелям не прийти на помощь Байдену и Зеленскому? Тем более, что это тоже укладывается в недовольство республиканцев-трампистов, на этот раз тем, что творится на мексиканской границе, которую беспрепятственно ежедневно пересекают всякие уголовные элементы. Специально же дают перейти кордон, чтобы сформировать из них армию для войны с Россией-матушкой.