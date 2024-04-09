В Израиле ультраортодоксы устроили побоище

В Иерусалиме во вторник, 9 апреля, произошли столкновения между ультраортодоксальными демонстрантами и полицией.

По данным израильских СМИ, представители радикальных ультраортодоксальных фракций организовали несогласованное с полицией шествие, которое переросло в беспорядки: участники поджигали мусорные баки, перекрывали движение, размахивали флагами Организации освобождения Палестины (ООП) и плакатами против Государства Израиль.

На место была вызвана полиция. Ультраортодоксы вступили в столкновения с ней: швыряли в полицейских камни и другие предметы, называли их «нацистами». Двое участников беспорядков задержаны.

В соцсетях появилось фото удостоверения личности, на котором написано «Палестинский еврей». Его, как сообщается, предъявил один из задержанных.