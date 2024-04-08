Водный апокалипсис в Казахстане и России: регионы уходят под воду
Россия и Казахстан эвакуируют более 100 тысяч человек после самого масштабного за последние 70 лет паводка в регионе.
После того как река Урал затопила Орск и Оренбург, началась эвакуация в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, более 80 тысяч человек эвакуировали в нескольких приграничных регионах Казахстана, сообщает Reuters.
В Курганской области РФ объявлен режим ЧС регионального уровня из-за быстрого подъема уровня воды в реке Тобол. Власти призывают жителей эвакуироваться. По прогнозам МЧС, которые приводит РИА Новости, в зоне затопления могут оказаться больше 4 тысяч домов, где проживают 18 718 человек. Росгидромет прогнозирует приход большой воды в Курган 11-14 апреля.
Режим ЧС ввели также в Тюменской области. Там под угрозой затопления оказался Арбатский район из-за паводка на реке Ишим. Жителям прибрежных сел посоветовали запастись питьевой водой. Глава МЧС России Александр Куренков призвал местные власти заранее создать запасы еды и воды, оборудовать пункты временного размещения, создать комиссии по оценке ущерба из-за паводка.
В девяти областях Казахстана: Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытау, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской зафиксировали 29 ЧС местного масштаба, сообщают региональные СМИ. Несколько тысяч домов остаются подтопленными, кроме того, в пострадавших районах зафиксировано более 100 размывов автомобильных дорог.