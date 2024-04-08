Водный апокалипсис в Казахстане и России: регионы уходят под воду

Россия и Казахстан эвакуируют более 100 тысяч человек после самого масштабного за последние 70 лет паводка в регионе.

После того как река Урал затопила Орск и Оренбург, началась эвакуация в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, более 80 тысяч человек эвакуировали в нескольких приграничных регионах Казахстана, сообщает Reuters.