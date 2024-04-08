Эльяс Шафиев, собкор 00:40

Евгения Гуцул, глава Гагаузского автономного региона Молдовы, вновь посетила Москву. На сей раз, она подписала соглашение с «Промсвязьбанком» о внедрении на территории Гагаузии российской платежной системы «Мир». Ранее Гуцул посещала Россию в марте, встречалась в течение нескольких дней с представителями высшего руководства страны и, в том числе, с Владимиром Путиным в Сочи в его сочинской резиденции.

В ходе визита были достигнуты договоренности о поставках в Гагаузию российского газа по льготным тарифам, а также об экспорте в Россию на льготных условиях сельскохозяйственной продукции, произведенной в автономном крае. По сообщениям ряда СМИ, власти Молдовы планировали даже арестовать Гуцул, в отношении которой уже было возбуждено уголовное дело, прямо в аэропорту по возвращению из Москвы. Однако эта информация не подтвердилась. Евгению Гуцул поддерживает объявленный в международный розыск пророссийский молдавский олигарх Илон Шор, который в настоящее время живет в Израиле. Власти Молдовы не скрывают обеспокоенности интенсификацией прямых контактов руководства Гагаузии с Москвой, считая их составной частью гибридной операции, начатой против Кишинева и направленной на воспрепятствование интеграции Республики Молдова в Евросоюз. В Москве Гуцул заявила, что в Гагаузии российской платежной системой «Мир» смогут воспользоваться, примерно, 25 тысяч человек, то есть, около 20 тысяч пенсионеров и порядка пяти тысяч бюджетников.

По ее словам, соглашение по предоставлению доступа к этой платежной инфраструктуре поможет работникам бюджетных учреждений автономии регулярно получать социальные выплаты. «Это очень важный момент для нас, - подчеркнул Евгения Гуцул. - Россия вновь спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника гагаузов. Работы еще очень много, но мы точно знаем, что победа будет за нами!» Следует отметить, что, из-за санкций США, российская платежная система «Мир» была заблокирована в Армении, Кыргызстане и Казахстане. Есть информация, что от нее также намерены отказаться банки Таджикистана. Гуцул также отметила, что Россия и Гагаузия прорабатывают вопросы, касающиеся скидок на газ для жителей автономии, а также льгот для экспортеров товаров в РФ. «В марте мы поехали в Россию с тремя главными просьбами, - рассказала лидер Гагаузии. - Первое — мы попросили российское руководство дать льготы нашим, гагаузским, экспортерам для поставок товаров в Россию. Второе — предоставить жителям автономии скидку на газ. И третье — обеспечить нам доступ к российской платежной инфраструктуре. Хочу подчеркнуть, что по всем трем пунктам ведется активная, непрерывная работа, и я рада сообщить о первых результатах». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что на сей раз встреча Гуцул с президентом Путиным не планируется. Ни в России, ни в самой Гагаузии вопрос о возможном выходе автономии из состава Молдовы в публичном поле не поднимался. Но на днях Евгения Гуцул заявила, что, если Молдова решит объединиться с Румынией, то Гагаузия «немедленно выйдет из состава страны и объявит о своей независимости».