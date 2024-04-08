Турция может ввести новые санкции против Израиля

«В зависимости от развития ситуации могут быть приняты новые решения, введены новые ограничения», - сказал он.

В Турции могут ввести новые ограничения на экспорт в Израиль, решение будет принято в зависимости от развития ситуации. Об этом сообщил глава Минторга республики Омер Болат.

Болат заявил, что для Турции является «важным прекращение насилия в Газе. Товары, которые мы определили, являются важными для Израиля. Наша цель - предупредить Израиль. Мы сделали это предупреждение, направили соответствующее послание международному сообществу, введя сегодня утром ограничения на экспорт продукции по 54 позициям».

Болат опроверг утверждения о якобы поставках Турцией авиатоплива для военных самолетов Израиля. Ранее с опровержением таких сообщений в соцсетях выступил центр по противодействию дезинформации администрации турецкого президента.

«Мы установили, что источником ложных сообщений является разведка Израиля. Утверждения о топливе для военных самолетов - большая клевета. Авиатопливо наши частные компании поставили нескольким самолетам с туристами», - сказал Болат.

Министр выразил надежду, что «Израиль одумается и операции по оказанию гуманитарной помощи начнутся в ближайшее время. Мы делали все возможное для Палестины до сегодняшнего дня, продолжим делать это впредь».

Болат не исключил, что санкции негативно отразятся на Палестине.

Минторг Турции ранее сообщило о введении ограничений на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров Ограничения, в частности, введены на различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники. Также в списке указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, металлообрабатывающее оборудование, станки, кирпич и клинкер, а также химикаты, применяющиеся для обработки металла.

В ответ на введенные санкции глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Турцию в нарушении двусторонних торговых соглашений, а президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он жертвует экономическими интересами ради ХАМАС.