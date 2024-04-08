Президент Украины о планах Путина

Президент РФ Владимир Путин желает захватить Харьков, но Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.

«Путин понимает только силу… Его желание - захватить всю Украину», - заявил президент.

Президент Украины сказал, что Путин готов все уничтожить ради своей цели. «…Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч», - заявил Зеленский, имея в виду бои за Харьков.

Говоря о потребности в вооружении, Зеленский отметил, что прежде всего Украине нужна противовоздушная оборона. Он добавил, что у Украины есть хорошее производство дронов, однако «беспилотники не заменяют противовоздушную оборону, ракеты большой дальности и артиллерию».